バイオリニスト・木嶋真優（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を報告した。【写真】2020年には…バイオリンを手に結婚を報告していた木嶋真優木嶋は写真を添えて「私事にはなりますが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。仕事との両立の為に家族と沢山の話し合いや、医師との相談を重ね、尊い命を授かることができました。今日に至るまでに様々な出来事があり、時には、世の中に溢れる幸せな