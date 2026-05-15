声優の「美少女戦士セーラームーン」月野うさぎ役等で知られる、声優の三石琴乃が15日、Xを更新。同日、4月18日に亡くなったことが発表された、「名探偵コナン」毛利蘭等で知られる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。三石は「和佳奈ちゃん早すぎますまだ現実味がないです」と心境を吐露し「随分と前だね、90年代セーラームーンのあやかしの4姉妹コーアンのお芝居で胸を打たれてから、大好きな役者さんだった。言葉がない…」と山