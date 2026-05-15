【北京＝向井ゆう子】中国を訪問している米国のトランプ大統領は１５日、北京の中南海で、中国の習近平（シージンピン）国家主席とお茶を飲みながら会談した。米中首脳の会談は閣僚を交えて行われた１４日に続き、２回目となる。習氏がトランプ氏を出迎え、両首脳は会話を交わしながらバラが咲く庭園を散策した。中国側当局者が「両首脳は二人きりで話し合いたい」と説明し、記者団を遠ざけた。その後に始まった会談の冒頭で、