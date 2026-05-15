NTTドコモは、ISPサービス「mopera U」の「シンプルプラン」を2026年10月1日より月額220円から330円に値上げすると共に、対応する料金プランを拡充する。 ドコモによると、値上げの理由は通信設備の維持費やシステム運用コストの上昇が続く中で、品質維持および向上を行うため。 「mopera U」の「シンプルプラン」は、スマートフォン向けには「spモード」として提供されるISPサービスの一