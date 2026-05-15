これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆15日(金)これからの天気 日差しがたっぷり届くでしょう。 夜も晴れの天気が続く見込みです。 降水確率は、各地で20%以下となっています。 ◆15日(金)の予想最高気温 最高気温は、18～25℃の予想です。 昨日と同じくらいか高くなるでしょう。 平年並みか、平年より高いところが多くなりそうです。