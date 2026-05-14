俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が14日までに更新されたYouTubeチャンネル「NewsPicks/ニューズピックス」に出演し、タトゥーを考えた過去を明かす場面があった。「タトゥー」の話題になると、蘭丸は「僕も入れたいなと思っていたタイプで。10代のときに入れたいと思っていて」と明かす。しかし「両親にブチギレられて止められて。