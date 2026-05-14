池袋と下落合を「通過」西武バスが2026年6月1日に高速バスのダイヤ改正を実施。一部の路線で、自社ターミナルである池袋駅東口を経由しない便が登場します。【けっこう早い！】これが「池袋飛ばし」西武バスです（時刻表）対象となるのは、高速バス「千曲線」のうちバスタ新宿と軽井沢方面を結ぶ一部の便です。バスタ新宿を出ると、池袋駅東口に向かい、そこから目白通り沿いの下落合駅を経由して関越道へ向かうところ、池袋