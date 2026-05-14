◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１４日、美浦トレセン前走の小倉牝馬Ｓで重賞初制覇を飾ったジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、追い切り翌日の１４日は坂路下でダク運動を行った。１３日の最終追い切りでは初コンビの戸崎圭太騎手を背に、力強い走りを見せていたが、水出大介助手は「いつもと変わらず順調にきています」と追い切り後の