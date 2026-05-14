俳優の大沢たかおがInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：大沢たかお「一番面白くてドキドキ」『沈黙の艦隊』シリーズ第3作の超特報映像公開 投稿された写真では、白シャツ＆白タンクトップ姿で爽やかに笑う大沢の姿が。色気を感じさせながらヘルシーなスタイリングの装いで、マスクや変装をせずに横須賀駅のホームにいる姿も映されている。 コメント欄では、素顔で横須賀駅にいる姿に