石川県庁を訪れたポケモンのキャラクター「ピカチュウ」と写真に納まる山野之義知事＝14日午後石川県は14日、能登空港（輪島市）の愛称を「のと里山空港」から「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」に変更すると発表した。7月7日から2029年9月30日までの期間限定。ポケモンの名前を冠した空港は世界初という。24年の能登半島地震と豪雨で被災した地域のにぎわい創出を目指す。空港全体を111種のポケモンのキャラクターで装飾