※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。この記事の画像を見る 心に傷を負った鳴滝琉と、家族のためにある罪を抱えるヨハン。東京、ソウル、ベルリンの3都市を舞台に、ふたりの10年の物語を描いたドラマ『ソウルメイト』がNetflixで配信されている。主演の磯村さん、テギョンさんに本作に込めた思いについて語っていただいた。磯村：『ソウルメイト』では、琉とヨハン、ふたりの人物の10年間を描いています