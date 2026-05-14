災害対策用ヘリコプター 2代目｢愛らんど｣ 四国地方整備局が災害対策用ヘリコプターを更新したことにあわせて、ヘリから届く映像や音声などを確認する訓練を行いました。 （記者リポート）「今回の更新で新たに赤外線カメラが搭載されました。夜間での情報収集などに活用されるということです」 4月に配備された2代目の「愛らんど」は、2006年に配備された初代と比べて情報収集や通信能力が向上し