15日（金）は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。上空の寒気も抜けて安定した晴れとなり、14日（木）までのようなにわか雨や雷雨の心配はない見込みです。前線に近い沖縄は先島諸島を中心に雨の降りやすい天気となりそうです。週末にかけては晴れる所が多くなり、全国的に行楽日和となるでしょう。この時季としては気温の高い状態が続き、西日本から北日本にかけて夏日となる地域が続出し、30℃程度となる所もある見込みです