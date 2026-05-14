５月１３日夜、北海道稚内市の交差点で軽乗用車と乗用車が衝突する事故がありました。この事故で６歳と９歳の女の子を含む３人が病院に搬送されました。事故があったのは稚内市潮見２丁目の交差点です。１３日午後９時ごろ、交差点で軽乗用車と乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた４０代男性と、同乗者の９歳と６歳の女の子のあわせて３人が病院に搬送されました。いずれも軽傷で命に別条はありま