＜リョーマゴルフ 日高村オープン事前情報◇14日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞国内シニアツアーの新規大会「リョーマゴルフ 日高村オープン」が15日（金）から2日間競技で開催される。今大会には、アマチュアとして読売ジャイアンツ元監督の原辰徳氏が出場する。〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイングシニアツアー