関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（19）（連載18：「君程度（きみていど）」と言われて新日本を退団新生UWFに移籍し、６万人動員の東京ドームで迎えた異種格闘技戦＞＞）プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返