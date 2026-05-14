建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、酒田市東泉町2丁目の無職・奥山寛章容疑者（23）です。奥山容疑者は4月6日、酒田市東泉町2丁目で、89歳の男性の住宅敷地内にある物置小屋に侵入して火を放ち、小屋の天井や棚などおよそ5平方メートルを焼いた疑いが持たれています。警察の調べに対し、奥山容疑者は容疑を認めているということです。火事のあった現場付近ではこのほかに4件の不審火があり、いずれも火