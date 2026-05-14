【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【恩師直撃】三笘薫は「もともとはパサー」 ドリブル突破を生み出す久保建英との共通点（川崎U12元監督・郄粼康嗣）U17日本代表を4世代にわたって指導した森山監督は、これまでDF槙野智章（現藤枝監督）、FW久保建英（レアル・ソシエダード）をW杯に送り出している。彼らに続くのは誰か？瀬古や菅原由勢（ブレーメン）ら「00年世代」を中心に教え子たちへの期待を聞いた