ユニチカ [東証Ｓ] が5月14日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.2倍の103億円に拡大したが、27年3月期は前期比37.5％減の65億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は15.9億円の黒字(前年同期は3.1億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の4.7％→6.6％に改善した。 株探ニュース