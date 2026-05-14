原油高による運賃値上げ説が囁かれる中…2026年5月15日の1日限定で、JAL（日本航空）が国内線航空券のタイムセールを実施します。これに対し、SNSでは反響が寄せられています。どういったものなのでしょうか。【えっ…これがJALがまさかのタイミングで行った「驚安セール」全貌です】今回のセールは6月15日〜7月31日搭乗分を対象に行われます。運賃はたとえば羽田~伊丹線が片道9130円、羽田〜那覇が片道1万1400円となっており