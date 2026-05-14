タレントの鈴木奈々（37）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレント大集合のオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「先月みんなで集まったよー」と平愛梨、川村エミコ、三遊亭とむ、はんにゃ・川島、三瓶、武井壮とのオフショットを投稿した。「みんな優しくて居心地の良いメンバーです」と締めた。ハッシュタグでも「#自然体でいられる」、「#友達は宝」、「#私すっぴんだからサングラス」と記し