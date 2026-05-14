オプテックスグループはストップ高の水準となる前営業日比７００円高の３８６５円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１８２億９９００万円（前年同期比２１．３％増）、営業利益が２９億８３００万円（同５９．３％増）だったとしており、業況を評価した買いが集まっている。特にＩＡ（インダストリアルオートメーション