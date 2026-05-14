・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３２５．３５（＋６０．０３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１３６．８１（＋１８１．８８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８００７．９７（＋２８．０５） ・ロシア・ＲＴＳ １１５７．２０（＋８．９７） 出所：MINKABU PRESS