トヨタ「新ヤリス」にパワフルな“130馬力”モデル設定！日本国内の道路でお馴染みのコンパクトカーであるトヨタの「ヤリス」ですが、海を渡ったヨーロッパでも高い評価を受けています。その激戦区である欧州のコンパクトカー市場に向けて、トヨタの欧州法人は今年のはじめとなる2026年1月7日に、ヤリスの2026年モデルを新たに発表。すでに各地で受注がスタートしています。【画像】これがトヨタ「新ヤリス」です！（21枚）