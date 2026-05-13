沼津夜間救急医療センターでおよそ2億6000万円の使途不明金をめぐり警察は5月11日付で元職員を業務上横領の疑いで書類送検しました。この問題は2024年6月沼津夜間救急医療センターの経理担当の職員が亡くなり、業務を整理する中で多額の使途不明金があることが発覚したものです。死亡した元職員は2008年に口座を開設し保険会社から振り込まれた医療費など16年間で2億6000万円を引き出していたとみられています。法人は