立憲民主党東京都連で5月15日に投開票が行なわれる、初めての会長選。全国的な知名度を誇る蓮舫氏が立候補しているが、武蔵野市議を相手にまさかの苦戦を強いられている。主に「蓮舫氏に近い都議らVSこれまでの立憲都連体制に不満を持つ市町村区議ら」という構図だが、蓮舫氏が負けるという見方がある。激しい票の奪い合いの行方は……。 【画像】「推薦人は約３倍」武蔵野市議の川名雄児氏 「都議ら約20人が支援の蓮舫氏」VS「