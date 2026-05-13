炭水化物の最適な摂取量はどれくらいか。医師の松生恒夫さんは「糖尿病が重度でもない人や健常な人が、糖質を極端に制限するのは大いに考えものだ。糖質制限で炭水化物をとらなくなると、その分、食物繊維の摂取量が減り、腸の障害だけでなく、全身の不調に結びつきやすくなる」という――。※本稿は、森豊、松生恒夫『血糖値は「腸」で下がる』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Kanawa_Studio※写真