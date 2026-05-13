岡山県警水島署は13日、知人女性のハンドクリームに精液を混入して手に塗らせたとして、不同意わいせつなどの疑いで岡山県倉敷市の会社員佐藤立輝容疑者（23）を逮捕した。容疑を認めているといい、署は動機や詳しい状況を調べる。逮捕容疑は3月17〜20日ごろ、女性のハンドクリームに自分の精液を混入し、女性の手に塗らせた疑い。女性は他にも被害の心当たりがあるといい、署は余罪があるとみて捜査を進める。