ボートレース若松は１３日、ミッドナイトレースの最終レース締切時刻を２２時５４分まで延長することを発表した。１５日に開幕する「ミッドナイトボートレース若松１ｓｔマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」から、これまでの２２時１８分から３６分、延長して２２時５４分締切となる。最終日の優勝戦は１１Ｒで行われる。ミッドナイトレースの最終レース締切時刻は下関２２時３０分、大村２２時４１分（最終日のみ２２時４５分）