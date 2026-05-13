ヨコオは後場にストップ高の水準となる前営業日比７０５円高の５１７０円でカイ気配となっている。きょう正午ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は９７０億円（前期比７．７％増）、営業利益予想は７０億円（同３９．５％増）とした。年間配当予想は中間・期末各３２円の合計６４円（前期実績は５６円）としており、これらを好感した買いが集まっている。生成ＡＩ