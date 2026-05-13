元モーニング娘。のタレント矢口真里（43）が12日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」にVTR出演。携帯電話をめぐる恐怖体験を明かした。「アイドルをやっていたからこそ起きた出来事かなと思っております」と前置きした上で「デビューは中学生で。次の日ぐらいから飛ぶように曲が売れて。ファンの方もたくさんついて。19歳ぐらいが人生のモテピークだった」と切り出した。当時は友達が数名で、電話番号を教え