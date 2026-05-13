3回に左中間へ打球速度約170.4キロの逆方向弾【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合ぶりの7号ソロを放った。長く続いた苦悩から解放され、安堵したように天を仰ぐ姿に対し、SNS上のファンからは感動の声が殺到している。お目覚めの一発は、3回先頭で迎えた第2打席に飛び出した。