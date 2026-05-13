ラランドのサーヤが１３日、ＮＨＫ「あさイチ」で、老害についての印象を語るも、博多華丸が「これは…ギャンブルですよ」とうなだれる一幕があった。この日は「老害」特集。視聴者からのさまざまな老害対策のエピソードなどが紹介されたが、若者代表として出演したサーヤは「正直、老害対策をしている人が多すぎて、逆に『飲みに行くぞ、朝まで付き合え！』って言われるとめっちゃ嬉しい」とコメント。これには５０代の華丸