5月13日（現地時間12日、日付は以下同）、メンフィス・グリズリーズのブランドン・クラークが死去したと、NBAおよび球団、代理人会社が発表した。享年29歳だった。 グリズリーズと代理人会社『Priority Sports』は、死因の詳細を明かしていない。一方、現地メディア『ABC News』は、ロサンゼルス市警の関係者から得た情報として、クラークがロサンゼルスのサンフェルナンド・バレーにある自