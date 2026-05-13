東京の地下鉄ネットワークが、テクノロジーの力でさらなる進化を遂げます。東京メトロは「2026年度鉄道事業設備投資計画」を公表し、輸送サービスの質向上と持続可能な運営に向けた具体的な施策を明らかにしました。特に注目したいのが相鉄・東急線との直通運転で需要が高まる南北線の「8両編成化」の着実な進行です。さらに、深刻な運転士不足への対策として、丸ノ内線での「係員付き自動運転（GoA2.5）」の導入準備や、銀座線・