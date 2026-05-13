長時間労働の実態を無視して、形だけの「残業禁止」を呼びかける会社は少なくない。投稿を寄せた50代女性は、以前勤めていた職場のずさん過ぎる体制について打ち明けた。（文：篠原みつき）「本社、支店からはタイムカード締めに合わせてサービス残業禁止のメールが毎回届く」というが、実態は次のようなありさまだった。「禁止するならサービス残業しなくてよい体制を整えるべきだろうに、現場は業務が多忙すぎてサービス残業が当