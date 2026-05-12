台湾メディアの民視新聞網は10日、日本の百貨店マルイのロゴマーク「OIOI」について、9割の人が読み間違えているとする記事を配信した。記事によると、フェイスブックページの「発現心楽園」はこのほど、インターネット上で「韓国人の9割が読めない日本の看板」とする投稿が話題になり、その看板というのが「OIOI」であることに触れ、自分も含めて多くの台湾人が「オイオイ」や「0101」などと読み間違えているとした。そして正しい