被災地の誘客促進につなげようと12日、石川県七尾市の和倉温泉に、人気キャラクターのポケモンをあしらった「足湯」が登場しました。12日に和倉温泉の足湯施設「湯っ足りパーク」内にオープンした「わくらポケモン足湯」。被災地の誘客促進につなげようと、石川県と包括連携協定を結ぶポケモン・ウィズ・ユー財団が整備したものです。足湯には、ポケモンの像が設置され、一緒に温泉を楽しめる作りになって