婚姻率が減少し未婚者が増え続けている。原因は何か。拓殖大学教授の佐藤一磨さんは「アメリカで行われた大規模な調査で、結婚したくない人が増えたのではなく、いい男に出会えない構造があることがわかった。日本でも同様の現象が起きている」という――。写真＝iStock.com／Jinda Noipho※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jinda Noipho■先進国で進む「結婚離れ」の本当の理由いま、先進国で共通して起きているのが「結