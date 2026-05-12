インドのナレンドラ・モディ首相が2026年5月10日、中東情勢の悪化による世界的なエネルギー価格の急騰に対応するため、インド国民に向け緊縮策を呼びかけたとする報道が波紋を広げている。「在宅勤務の再開、金の購入抑制、海外渡航の制限」モディ首相による緊縮策は、各国の主要紙が相次いで伝えている。英BBCは11日、「モディ首相、インド国民に在宅勤務や渡航控えを呼びかけイランでの戦争続く中」として、具体的な内容に触れ