ＪＵＫＩがストップ安の水準となる７１８円でウリ気配となった。この日、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比９．９％減の２０６億８２００万円、経常損益は３億４２００万円の赤字（前年同期は１０億３５００万円の赤字）となった。営業損益は黒字転換を果たしたものの、収益改善策の効果が見込まれていた企業であり決算内容に対する市場の期待値が高まっていた。産業装置事業での