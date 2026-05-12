トピー工業 [東証Ｐ] が5月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比38.0％増の86.1億円に拡大したが、27年3月期は前期比7.2％減の80億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の135円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.9％減の19.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.0％→2.4％に悪化した。 株探