アメリカのトランプ大統領はあさってから北京で行う首脳会談で、台湾への武器売却について習近平国家主席と協議する考えを示しました。記者：米は台湾に武器売却をすべきか？トランプ大統領：習主席は望んでないだろうが、話し合うつもりだ。トランプ大統領は13日夜、北京入りし、14日・15日の2日間、習主席との首脳会談を行う予定です。トランプ大統領は11日、首脳会談で、台湾への武器の売却についても話し合う考えを示しました