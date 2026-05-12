アメリカのトランプ大統領に対する3度目の暗殺未遂は、ホワイトハウス記者協会夕食会の会場で起きた。私はフジテレビのワシントン支局特派員として夕食会に参加し、実際に銃声を耳にし、テーブルの下に身を潜め、命の危機を感じる事となった。アメリカ中部ネブラスカ州の高校に留学し、南部アーカンソー州の大学を卒業した筆者は、これまでにも銃撃事件に遭遇したことがあったが、今回の夕食会場で起きた事ほどの危機的状況に直面