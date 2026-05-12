ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は11日、乗客全員の下船が完了し、スペイン領カナリア諸島を出発しました。クルーズ船「MVホンディウス号」の乗客は、11日夕方までに全員が下船し、手配された航空機でカナリア諸島を離れました。船はその後、乗員ら27人を乗せてオランダ・ロッテルダムに向けて出港しました。こうした中、WHO＝国際保健機関は11日、下船したフランス人乗客1人の感染を新たに確認したと発表しまし