円相場で円安傾向が続くなか、片山財務大臣は来日中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、為替動向をめぐって「連携を確認し、全面的に理解を得た」と強調しました。片山財務大臣：きのうも話したように、日米同盟は過去最高の状態にあり、これからも長く維持していきたい。両国の経済もとても順調だ。会談では、中東情勢を受けた金融市場の動向などについて議論が行われました。円相場をめぐっては、1年9カ月ぶりに160円台後