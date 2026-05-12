発達障害のある女性にわいせつな行為をした疑いで、支援団体の元講師が逮捕された。青少年支援団体「東京YMCA」の元講師、重留真幸容疑者（40）は2023年、都内にある団体の施設内で、発達障害のある20代の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれている。重留容疑者は公認心理師や臨床心理士の資格を持ち、当時は障がいがある人に向けた支援プログラムの担当講師をしていて、生徒の女性と2人きりの授業中に犯行に及んだという。女