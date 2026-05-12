【プレミアリーグ第36節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-1(前半0-0)リーズ<得点者>[ト]マティス・テル(50分)[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(74分)<警告>[ト]ケビン・ダンソ(41分)、ジョアン・パリーニャ(66分)、ペドロ・ポロ(82分)、ロベルト・デ・ゼルビ(90分+5)[リ]ジョー・ロドン(79分)└トッテナムは追いつかれてのドロー、降格圏までわずか2ポイント差で残り2試合へ…田中碧スタメンのリーズは