きょう12日（火）は、日本の東へ高気圧が離れていくため、南から湿った空気が流れ込みやすいでしょう。また、上空高い所には寒気も流れ込んでいるため、午後は大気の状態が不安定になりそうです。午前は広い範囲で晴れるでしょう。午後も晴れ間のあるところが多いものの、夕方は東日本の内陸の地域や山沿いを中心に雨雲がわきやすくなりそうです。夜遅くは九州南部で天気は崩れやすく、局地的に雷雨になるおそれがあります。急な強