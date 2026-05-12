女優今田美桜（29）が、コンタクトレンズ「アキュビュー」のブランドアンバサダーに就任した。11日、都内で行われたイベントで発表。今田は「目は『チャームポイント』と言っていただくことも多い。私自身もコンタクトの愛用者なので大変光栄」と、大きな目を一段と見開いた。「アキュビュー」の新アンバサダー就任は4年ぶり。「美しい瞳」などが決め手となったという。「（目の）酷使しすぎも良くない。いいお付き合いをしていき